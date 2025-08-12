Woochi the Wayfarer : la Corée du Sud nous envoie un nouveau jeu solo narratif

Alors qu'on se rapproche tout doucement de la gamescom 2025 et de son lot d'annonces en tous genres, l'éditeu Nexon et le studio LoreVault lèvent le voile sur Woochi the Wayfarer, un tout nouveau jeu d’action-aventure solo qui plongera les joueurs en pleine ère Joseon, la période historique la plus iconique de la Corée. Pas encore de date de sortie, mais déjà un concept qui veut toucher le public occidental, en mélangeant folklore coréen, magie et grand spectacle. Propulsé par l’Unreal Engine 5, Woochi the Wayfarer promet de donner corps à un univers de fantasy inspiré du roman classique "Le Conte de Jeon Woochi", bien connu dans son pays d'origine. On y suit les aventures de Jeon Woochi, un mage rusé et justicier qui combat l’injustice à coups de sortilèges et de supercheries contre les puissants corrompus. Le jeu mettra en scène des décors somptueux, des créatures issues du bestiaire traditionnel coréen, et une bande-son profondément ancrée dans les sonorités locales, comme on peut l'entendre dans le premier trailer tout en CGI.









Ce dernier installe d'ailleurs un climat de tension et de mystère : Myoan, un chaman énigmatique, récite une incantation face caméra, pendant que Woochi apparaît en silhouette dans une forêt dense. La seconde moitié bascule dans l’affrontement pur, avec un face-à-face tendu entre les deux forces mystiques. L’ambiance est portée par la musique de Jung Jae-il, compositeur multi-primé derrière les bandes originales de Parasite et Squid Game. A noter d'ailleurs que le studio LoreVault ne se contente pas de piocher dans le folklore : l’équipe collabore avec des experts en littérature coréenne et en musique traditionnelle, et mène un véritable “location hunting” sur le terrain. Dans le communiqué, Nexon promet une expérience “fraîche et unique, mais universelle”, pensée pour parler à toutes les cultures tout en mettant en avant le patrimoine coréen. Une promesse qui pourrait bien faire de Woochi the Wayfarer l’une des grosses révélations de la scène action-aventure dans les prochains mois et qui reprend évidemment les codes de fabrications des productions chinoises récentes.























