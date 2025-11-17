Where Winds Meet : le RPG chinois open world fait un démarrage colossal, voici les 1ers chiffres

Le 14 novembre 2025 n'est pas uniquement la date de sortie de Call of Duty Black Ops 7, c'est aussi le jour choisi par Everstone Studio pour lancer son Where Winds Meet. Annoncé il y a quelques années, ce RPG chinois en monde ouvert et avec une approche free-to-play est donc arrivé en Occident, près d'un an après sa sortie en Chine. Son arrivée était d'ailleurs particulièrement attendu puique 10 millions de personnes s'étaient pré-inscrites pour le jeu. Le studio chinois a d'ailleurs partagé ses premières données et le jeu a donc rassemblé 2 millions de joueurs en seulement 24 heures. Sur Steam, le jeu s’est hissé dans le top 7 des meilleures ventes et dans le top 5 des titres les plus joués, atteignant un pic impressionnant de plus de 180 000 joueurs simultanés. Un résultat d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un free-to-play, un modèle qui impose souvent une montée en puissance plus progressive. La version PS5 n’est pas en reste, puisque le jeu figurait d’emblée dans le top 3 des ventes du PlayStation Store dans sept régions, précisant encore l’ampleur du phénomène. Il est vrai que les attentes étaient colossales : plus de dix millions de pré-enregistrements avaient été enregistrés avant même la sortie, une donnée qui annonçait déjà un lancement d’une envergure inhabituelle.





Au-delà de ces premiers résultats très prometteurs, Where Winds Meet dispose encore d’un important potentiel de croissance. Entre la viralité naturelle du bouche-à-oreille, la dynamique propre au free-to-play et l’arrivée future du titre sur iOS et Android, il y a fort à parier que sa base de joueurs continuera de croître de manière significative. L’aventure proposée, à savoir un voyage dans la Chine du Xe siècle, nourri des récits et des codes esthétiques du Wuxia, offre un cadre narratif et artistique rarement exploré à une telle échelle dans le jeu vidéo. Une proposition suffisamment singulière pour attirer un public très large, tout en satisfaisant les amateurs du genre, d'autant que du côté du gameplay, le titre propose un système de combat bien troussé et bien complet aussi. Le seul reproche que les joueurs font sur le jeu, c'est la surquantité d'informations qu'on se tape à l'écran, mais c'est assez typique de ce genre de titres.







