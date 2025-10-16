JeuxActuJeuxActu.com

Where Winds Meet : le succès en Occident est déjà garanti alors que le jeu n'est même pas sorti

Nous sommes à un mois pile poil avant la sortie en Occident de Where Winds Meet, mais le titre semble déjà avoir conquis les joueurs, puisqu'on apprend que 5 millions de joueurs sont déjà pré-enregistrés, attendant patiemment sa sortie. Il faut dire que depuis son annonce en 2022, Where Winds Meet a fait naître un certain frisson parmi les amateurs d’action-RPG. Comparé à tort à Ghost of Tsushima, le jeu développé par Evertone Studio propose cependant une approche hybride, entre MMO et jeu d'action-aventure plsu classique, l tout nourri par les légendes et paysages du Xème siècle de la Chine. Mais qu'importe, la communauté occidentale ne s’y trompe pas : les pré-enregistrements ont dépassé les 5 millions, preuve d’un engouement considérable pour un jeu déjà disponible en Chine depuis un an, en décembre 2024.

Where Winds Meet

Le nouveau trailer dévoilé lors de l’IGN Fall Fan Fest 2025 ouvre une nouvelle fenêtre sur cet univers foisonnant, avec des forêts luxuriantes, des marchés animés, des palais sereins, sans oublier la promesse d'un gameplay  profond par le biais de combats techniques, des enchaînements spectaculaires, et plein de mini-jeux pour passer du bon temps. La sortie de Where Winds Meet est prévue pour le 14 novembre prochain sur PS5 et PC, pas de sortie sur Xbox.




Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 16 octobre 2025
15:49


Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
14 Nov 2025

