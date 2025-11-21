NACON célèbre les 20 ans de la Xbox 360 avec une manette spéciale !

Pour marquer l’anniversaire de la légendaire Xbox 360, NACON s'est associé à Xbox pour dévoiler une édition spéciale de sa manette Revolution X Unlimited, habillée aux couleurs emblématiques de la console qui a marqué toute une génération de joueurs. Pensée comme un hommage à la console qui a façonné l’ère HD du jeu vidéo, cette version spéciale de la Revolution X Unlimited remet au goût du jour l’esthétique de la Xbox 360, avec un look rétro qui ravira les fans de l’époque. Mais sous son habillage vintage, cette édition collector embarque toutes les innovations qui ont façonné la réputation de la Revolution X Unlimited, à savoir la technologie Hall Effect qui élimine le risque de joystick drift et prolonge la durée de vie du contrôleur, une connexion sans fil ultra-rapide via dongle, qui réduit drastiquement la latence pour des sessions compétitives impeccables. On a aussi les micro-switches Omron pour garantir réactivité et précision sur les boutons d’action, les gâchettes et le D-pad, mais aussi l'écran LCD intégré, permettant de consulter les informations essentielles, de personnaliser ses profils et de passer de l’un à l’autre en un instant. Et enfin, l'application PC dédiée, afin d'aller encore plus loin dans la personnalisation et configurer plusieurs profils adaptés à chaque jeu.



Les joueurs Xbox et PC peuvent dès maintenant précommander cette édition anniversaire sur nacongaming.com.





