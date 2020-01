Bigben : le groupe se renomme Nacon et s'apprête à entrer en bourse

Bigben Interactive s'apprête à entrer en bourse et vient donc de changer son nom pour mieux représenter ses différentes activités. Désormais, l'entité globale s'appellera Nacon, comme la marque des périphériques gaming. Par ailleurs, la société comprendra également l'éditeur Bigben ainsi que tous les accessoires grand public de la même marque. Spécialisé dans les jeux à moyen budget (ou double A), l'éditeur lillois annonce viser un secteur plus porteur et rentable que les blockbuster triple A, avec des productions dont le coût oscille entre 1 et 20 millions d'euros et des ventes comprises entre 200.000 et 3 millions d'unités. Il faut dire que BigBen dispose de nombreux studios connus, avec entre autres Kylotonn (WRC, TT Isle of Man), Cyanide (Pro Cycling Manager, Blood Bowl, Styx, Call of Cthulhu), ou encore Spiders (GreedFall, Bound By Flames).

L'entrée en bourse en est encore à ses débuts, Nacon venant juste de recevoir le feu vert de l'Autorité des Marchés Financiers. La constitution du groupe a également permis un petit jeu de chaises musicales au sein de l'entreprise. Alain Falc est donc passé de PDG de Bigben à celui de la nouvelle entité, tandis que Fabrice Lemesre l'a remplacé dans son ancien rôle. Autre promotion, Michel Bassot a été nommé au poste de COO de Bigben Interactive. Le groupe Nacon compte 430 employés (dont 300 développeurs répartis sur huit studios), et table sur un bénéfice compris entre 127 et 133 millions d'euros pour l'année fiscale en cours (qui se clôturera le 31 mars 2020).