Test Drive Unlimited : un tout nouveau jeu officiellement en développement !

La première entreprise est Kylotonn. Ils sont basés à Paris et à Lyon et spécialisés dans la course off-road avec WRC et les deux roues avec Isle of Man TT. Ils travaillent actuellement sur ce qui est de loin notre plus grand projet : le prochain Test Drive Unlimited.





Franchise culte débutée en 1987, Test Drive aura connu de nombreux jeux avant d'arriver à la franchise "Unlimited" et ses deux opus, dont le dernier sera publié en 2011 tout de même : depuis, mis à part le spin-off Test Drive Ferrari Racing Legends de 2012, la saga semble être au point mort... jusqu'à cette nouvelle réjouissante prononcée par Benoit Clerc, l'une des têtes pensantes de Nacon (préalablement Bigben). L'homme a craché le morceau lors d'une interview accordée à GamesBeat :Voilà, c'est dit : Test Drive Unlimited 3 va bel et bien voir le jour. Le dernier épisode nous emmenait sur les contrées ensoleillées d'Ibiza et d'Oahu et permettait au joueur, au fil de sa progression et des courses remportées, de s'acheter lofts, vêtements et véhicules pour une frime prononcée. On a forcément hâte de voir ce que nous prépare Kylotonn sur ce coup-là.