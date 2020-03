WRC 10 et WRC 11 déjà confirmés, les développeurs de KT Racing au charbon

NACON et KT Racing ne se sont pas contentés d'annoncer WRC 9 sur Xbox Series X, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. En effet, ils ont profité de l'occasion pour officialiser "la poursuite de leur accord de licence avec WRC Promoter jusqu’en 2022 pour le développement et l’édition de WRC 10 et de WRC 11". En clair, les développeurs ne sont pas près de se relâcher, même si d'un épisode à l'autre, c'est plus de la retouche qu'une véritable refonte.Après, avec la sortie des nouvelles consoles, ils vont sans doute devoir revoir les choses plus en profondeur. Certains studios sont bien placés pour savoir que si l'on n'optimise pas suffisamment les moteurs (graphique et physique) quand il s'agit d'une simulation sportive, ça peut devenir rapidement très compliqué. Quoi qu'il en soit, on rappelle que la sortie de WRC 9 est prévue pour le 3 septembre prochain sur les machines actuelles, sauf sur Nintendo Switch où il débarquera plus tard.