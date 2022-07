Nacon Connect 2022 : des précisions sur le showcase qui aura lieu demain, des avant-premières prévues

Au cas où certains l'auraient oublié, Nacon rappelle par le biais d'un communiqué officiel que sa Nacon Connect 2022 aura lieu demain, jeudi 7 juillet, à 19 heures. Comme c'est désormais une habitude dans l'industrie du jeu vidéo, les festivités ne débuteront pas directement car elles seront précédées d'un pré-show animé par deux personnalités du gaming. D'après ce que l'on nous explique, celles-ci dévoileront quelques informations en avant-première, avant de passer au showcase qui, lui, mettra en avant pas moins de 17 jeux "dont certains très attendus comme Steelrising, The Lord of the Rings : Gollum, Test Drive Unlimited Solar Crown sans oublier les nouveautés pour nos accessoires gaming."En ce qui nous concerne, on attend beaucoup de Hell is Us dont le teaser dévoilé il y a quelques mois nous a clairement mis l'eau à la bouche, d'autant que le directeur créatif est Jonathan Jacques-Belletête, le directeur artistique de Deus Ex : Human Revolution et de Deus Ex : Mankind Divided, et qui a également travaillé sur Les Gardiens de la Galaxie.Une fois la conférence terminée, l'antenne sera rendue aux deux animateurs qui pourront faire un débrief en compagnie de la communauté. Bien évidemment, vous pouvez compter sur nous pour relayer toutes les informations à ne pas manquer.