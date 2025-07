RoboCop Rogue City Unfinished Business : petit prix et plaisir coupable

C'est aujourd'hui que sort Robocop Rogue City Unfinished Business, le standalone du jeu surprise de Nacon sorti fin 2023 et bonne nouvelle : pas besoin d’avoir joué au jeu original pour plonger dans cette nouvelle aventure, puisqu'il s'agit d'un jeu indépendant, vendu à un petit prix de 29,99€. Il s'agit en réalité transformé en DLC avec une durée de vie qui oscille entre 8 et 12h de jeu en fonction de vos skills évidemment. Ce contenu supplémentaire conserve l’ADN visuel et sonore des films cultes, tout en allant plus loin côté gameplay. RoboCop peut désormais geler ses ennemis avec un Cryo Cannon, défoncer un crâne contre un mur, ou transformer un distributeur de sodas en scène de crime instantanée. Du fan service assumé, sans fioritures, qui parle directement aux amateurs de tôle froissée et de citations cultes.











Mais la vraie nouveauté, c’est que le joueur peut aussi incarner Alex Murphy avant sa transformation, dans des séquences plus humaines, plus vulnérables, et même piloter l’ED-209, cette légendaire machine bipède qu’on rêvait tous de contrôler depuis 1987. De quoi renouveler les sensations et varier l’approche face aux ennemis, qui eux aussi montent en gamme : drones de combat, unités avec jet-packs, cyborgs au katana et escouades blindées prêtes à faire parler le kevlar. Côté narration, l’intrigue oppose RoboCop à Cassius Graves, un chef de guerre aussi mystérieux que flippant, et introduit Miranda Hale, ancienne scientifique de l’OCP, qui pourrait bien détenir les clés pour reprendre le contrôle de la tour. On est dans un pur hommage aux films de Verhoeven, avec ce qu’il faut de sarcasme dystopique et de violence très "R-rated", mais toujours dans un emballage vidéoludique bien propre sur lui. Cerise sur la visière : le doublage est toujours assuré par Peter Weller, pour un max d’authenticité. Voici d'ailleurs le trailer de lancement.