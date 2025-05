RoboCop reprend du service cet été avec Rogue City Unfinished Business, nouveau trailer

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business débarquera le 17 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette extension autonome, ne nécessitant pas le jeu original pour être jouée, promet une plongée intense dans l’univers dystopique de RoboCop. Toujours développé par Teyon et édité par Nacon, Unfinished Business proposera une structure narrative centrée sur l'infiltration d'une tour contrôlée par des mercenaires. Le joueur incarnera à nouveau Alex Murphy, alias RoboCop, dans une mission périlleuse au sein de l'OmniTower, un complexe résidentiel d'OmniCorp devenu le théâtre d'une prise d'otages. Le jeu introduira également des flashbacks explorant la vie de Murphy avant sa transformation en RoboCop, offrant une perspective inédite sur son passé. Cette extension enrichit le gameplay avec de nouvelles armes, telles que le Cryo Cannon, et introduit des ennemis variés : drones volants, tourelles automatiques, cyborgs armés de katanas et ennemis équipés de miniguns. Ces ajouts promettent des combats plus dynamiques et stratégiques, renforçant l'immersion dans l'univers brutal de RoboCop.





Le trailer qui accompagne la nouvelle met en lumière l'atmosphère crassouille de l'OmniTower et les défis qui attendent RoboCop. On y découvre également de nouveaux personnages, dont Miranda, une scientifique qui assistera Murphy dans sa mission. Le trailer suggère également la présence d'un antagoniste lié au passé de Murphy, ajoutant une dimension personnelle à l'intrigue. Avec une sortie prévue pour le 17 juillet 2025, RoboCop Rogue City Unfinished Business sera proposée en standalone, elle permettra aux nouveaux venus comme aux possesseurs du jeu d'origine de se replonger dans cet univers criminel.