RoboCop Rogue City Unfinished Business : Alex Murphy reprend du service

RoboCop Rogue City Unfinished Business, notre policier Alex Murphy va s'attaquer à l'Omni Tower, occupée par des mercenaires d’élite, et des robots sans doute plus coriaces. Fort heureusement, notre justicier mi-homme mi-robot a été quelque peu augmenté, avec de nouvelles armes et de nouveaux finish moves. Côté histoire, RoboCop Rogue City Unfinished Business nous permettra aussi revivre des événements à travers des flashbacks, qui permettront d’incarner Alex Murphy alors qu'il n'était qu'un simple agent de la paix avang tout. Voici le premier trailer.





Après le gros succès que fut Robocop Rogue City fin 2023 et son million de joueurs, le studio Teyon et l'éditeur Nacon n'allaient évidemment pas rester les bras croisés. Résultat, une extension va arriver l'été prochain avant de prolonger l'expérience d'une bonne dizaine d'heures de jeu supplémentaires. Dans