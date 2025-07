Marvel Cosmic Invasion : le Surfeur d'argent et Beta Ray Bill seront jouables, présentation de leur gameplay

Pendant que Les 4 Fantastiques est en train d'envahir tous les cinémas du monde entier, c’est à la Comic-Con de San Diego que Dotemu et Tribute Games ont donné des nouvelles MARVEL Cosmic Invasion. Un nouveau trailer en effet qui vient révéler deux nouveaux personnages que sont le Surfeur d’Argent et Beta Ray Bill. D’un côté, le Surfeur d’argent, mystique, élégant, glisse dans les airs et balance son énergie cosmique contre des vagues d’insectes interstellaires. De l’autre, Beta Ray Bill, cyborg mythologique et frère d’arme de Thor, balance son Stormbreaker comme si c’était une batte de baseball céleste. Et ce n’est pas tout, Tribute Games a aussi annoncé un casting vocal digne des meilleures séries animées, puisqu'on va retrouver Brian Bloom, Steve Blum, Josh Keaton, ou encore Cal Dodd, aka le Wolverine de notre enfance télévisée ; enfin si vous regardiez ces cartoons en VO, ce que j'en doute fort à l'époque. Bref, ça reste quand même du lourd, calibré pour flatter la fibre nostalgique des trentenaires et quarantenaires que sous sommes devenus.







Pour l'heure, Marvel Cosmic Invasion compte déjà 15 personnages jouables, tous issus d’époques et de planètes différentes, parmi lesquels Wolverine, Spider-Man, Rocket Raccoon, Phyla-Vell, Venom, Tornade, Miss Hulk ou Nova. La sélection est soignée, variée, et pensée pour le fan hardcore autant que pour le casual nostalgique. Il reste encore des surprises à révéler d'ici la sortie du jeu prévue pour la fin de l'année 2025 sur sur PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.