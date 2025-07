Battlefield 6 : un premier trailer avec plein d'explosions, mais zéro gameplay

On était préparé depuis quelques semaines et enfin, le premier trailer pour Battlefield 6 est tombé, et donne le coup d'envoi d'une grosse campagne marketing d'ici sa sortie cet automne. Attention quand même, les gens qui espèrent voir du gameplay dans cette vidéo d'annonce risquent d'être déçus, Electronic Arts ne proposant que des images CGI, histoire montrer l'ambiance générale. Le trailer met en scène la Pax Armata, milice privée montée par d’ex-membres de l’OTAN et qui devient une menace globale. En attendant d'en savoir plus sur le scénario, on apprend que le mode campagne fait son grand retour, de quoi ravir les joueurs vétérans de la série qui avaient boudé les derniers opus trop centrés sur le multijoueur.











Sur le plan du gameplay, c’est la promesse de la "guerre totale" : bâtiments destructibles façon Bad Company, combats aériens vertigineux, chars rugissants et maps titanesques. Rien de nouveau sur le papier, mais tout repose ici sur l’exécution, et l’ampleur semble bien là. La mise en scène promet d’en mettre plein les yeux, mais aussi de redonner aux joueurs ce sentiment de chaos organisé qui fait la marque Battlefield. De toutes les façons, le rendez-vous est pris le 31 juillet à 20h30, date où EA déroulera le tapis rouge pour le multijoueur en direct. Un livestream qui s’annonce comme un moment charnière : nouveaux modes, retour des classiques, premières cartes révélées et l’assurance que Battlefield 6 est « le plus ambitieux de la saga ».