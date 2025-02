Battlefield 6 : du gameplay a été lâché, Criterion fait le solo et DICE le multi

Quatre ans que la licence Battlefield a disparu du paysage jeu vidéo, elle qui était pourtant une série annuelle auparavant, capable de rivaliser avec Call of Duty. Mais quelques déroutes et quelques déceptions de ventes ont mis la franchise en pause. Mais Electronic Arts croit encore au retour possible de leur FPS de guerre et a décidé même de commencer à communiquer dessus. Si la vidéo "coulisses de développement" du prochain Battlefield (son nom d'emprunt qu'on utilise pare faciliter) a fait énormément parler d'elle avec les 10 secondes d'images pré-alpha en vidéo de vidéo, et sur lesquelles on reste très circonspect.Cette vidéo est surtout une manière d'expliquer que 4 studios travaillent sur le jeu à plein temps, avec une répartition des tâches très précises. DICE, qui a toujours été le studio lead sur chacun des épisodes de Battlefield, se charge uniquement du mode multijoueur, tandis que le mode solo a été confié à Criterion Games (oui la série de jeux de voitures Burnout, c'est eux), sachant que le studio anglais a toujours été un studio de soutien de la franchise Battlefield. EA Motive (le studio de Jade Raymond avant qu'elle ne file ailleurs et qui s'est chargé du remake de Dead Space en 2023), et Ripple Effect viennent se greffet au projet en tant que studios de soutien, notamment sur la partie multijoueur. Ensemble, ils représentent les Battlefield Studios et ensemble, ils lancent le programme Battlefield Labs, qui est en quelque sorte une bêta grandeur nature qui va permettre de jouer au jeu en avance, récupérer le feedback des joueurs pour ajuster le jeu et le sortir à l'image de ce que la communauté souhaite. Être à l'écoute des joueurs semble être le nouveau crédo d'Electronic Arts qui ne peut pas se permettre de se planter davantage. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.