ROG Xbox Ally : les consoles portables de Microsoft arrivent le 16 octobre 2025, toutes les infos techniques

ASUS et Xbox ont eux auissi profité du coup d'envoi de la gamescom pour faire leur annonce commune : la date de sortie de leurs ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, les deux consoles portables taillées pour gratter des parts au Steam Deck. Les machines seront mises sur le marché le 16 octobre 2025 mais on peut d'ores et déjà les prendre en main sur le stand d'Asus au salon de Cologne. La ROG Xbox Ally (modèle blanc) embarque un AMD Ryzen Z2 A, quatre cœurs Zen 2, huit cœurs RDNA 2, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. De son côté, la ROG Xbox Ally X (modèle noir) joue dans la cour des grands : Zen 5, 16 threads, 16 cœurs RDNA 3.5, NPU intégré, 24 Go de RAM, 1 To de SSD et une batterie 80 Wh.









Pour marquer le coup à Cologne, ASUS a fait appel aux services de Ned Luke et de Shawn Fonteno, alias Michael et Franklin dans GTA V, histoire de rameuter les curieux. Il faut dire que les deux comédiens sont depuis quelques mois les représentants de la marque Asus depuis quelques mois, avec des publicités les mettant en scène. Pour leur rendre visite, voici les détails qu'il vous faut :





Stand ROG à la Gamescom 2025

Hall 8 (entrée nord), Koelnmesse, Cologne | Stand n° C-010-B-011



Ouverture au grand public :

Jeudi 21 août, de 10h00 à 20h00

Vendredi 22 août, de 10h00 à 20h00

Samedi 23 août, de 9h00 à 20h00

Dimanche 24 août, de 9h00 à 20h00

















