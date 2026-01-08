JeuxActuJeuxActu.com

Detroit Become Human : 1 million de copies vendues à Noël, la barre des 15 millions de ventes franchie

15 millions d’exemplaires vendus dans le monde pour Detroit Become Human depuis sa sortie en 2018, voilà un score qui doit faire plaisir à David Cage et Guillaume de Fondaumière. Un score qui a été officialisé via un communiqué de presse pour rappeler que plus de 7 ans après sa sortie, le jeu continue de toucher un public toujours plus large. Après, il faut dire que la période de Noël a permis au titre de se vendre plus que de raison, puisque Quantic Dream a bradé son jeu durant les fêtes de fin d'année. Résultat : plus d'un million de copies écoulées en l'espace de 15 jours, permettant de dépasser du coup les 15 millions d'unités commercialisées.

Detroit : Become Human

« Plus de sept ans après sa sortie, Detroit Become Human continue de trouver un écho auprès du public, rassemblant toujours plus de joueurs à travers le monde », a déclaré David Cage, président et scénariste/réalisateur chez Quantic Dream. « Ce qui a commencé comme une réflexion sur le choix, l'empathie et l'humanité est devenu un voyage partagé par des dizaines de millions de joueurs. Cette étape importante appartient à la communauté qui a cru en son histoire et l'a fait avancer, et tout le monde au studio est profondément reconnaissant pour son soutien continu. » 

  

« Cette nouvelle étape importante souligne la résonance émotionnelle et l'impact culturel durable de Detroit: Become Human », a déclaré Guillaume de Fondaumière, PDG et directeur de l'édition chez Quantic Dream« Le succès continu du jeu sur toutes les plateformes, toutes les générations et tous les continents témoigne de la puissance des histoires qui placent les joueurs au cœur de l'expérience, les invitant non seulement à jouer, mais aussi à réfléchir, à s'interroger et à s'engager longtemps après le générique. » 


À sa sortie, Detroit Become Human s’était rapidement distingué par son ambition narrative et sa mise en scène cinématographique, s’inscrivant dans la lignée des productions emblématiques de Quantic Dream tout en poussant plus loin la notion de choix et de conséquences. Et avec sa thématique de robots dotés d'intelligence artificielle qui prenne conscience de leur état de fait, il y a de quoi faire écho avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 8 janvier 2026
17:38


Detroit : Become Human

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Quantic Dream
25 Mai 2018
12 Déc 2019

Quantic Dream : une date pour Heavy Rain, Detroit Become Human et Beyond Two Souls sur Steam
Detroit Become Human : une vidéo qui montre comment la ville a été créée
L'ÉMISSION JEUXACTU #40 : David Cage parle de l'avenir de Quantic
