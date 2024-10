Detroit Become Human : le jeu continue de se vendre, les 10 millions dépassés

10 millions. En voici un chiffre tout beau et tout rond et il correspond au nombre de ventes de Detroit Become Human, le dernier jeu en date de Quantic Dream et ça remonte déjà à six ans. C'est donc la preuve que l'ancienne exclu PlayStation continue de se vendre, d'autant qu'il s'est écoulé 1 million de copies en plus depuis l'année dernière. Ces ventes sur la durée, on les doit surtout à la version PC, d'autant que le jeu possède une belle ferveur en Chine, ce qui nous pousse à vous rappeler que le studio français bat désormais pavillon Zhong Guo depuis 2 ans, date à laquelle NetEase a racheté entièrement Quantic Dream. Quant au prochain jeu de David Cage, c'est toujours le fameux Star Wars Eclipse dont on n'a pas encore vu une seule image de gameplay. On attend sagement...