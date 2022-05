Detroit Become Human : la BO disponible dans un magnifique vinyle pour les 25 ans de Quantic Dream

Avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus, Detroit Become Human est de loin le plus gros succès des studios français Quantic Dream. S'il n'est pas interdit de voir une suite prochainement, on peut se délecter de l'arrivée de la bande originale au format vinyle et proposer dans une superbe éditon gatefold. L'occasion évidemment de revivre les moments les plus forts de ce titre qui traite d'un sujet fort : les robots à traits humains et douée d'intelligence artificielle ont-ils les mêmes droits que les êtres humains ? Ce double vinyle est en réalité le Volume 2 de la première partie qui a été lancée en septembre 2020 et qui est vendu 44.99€ sur la boutique officielle de Quantic Dream . Sur le premier vinyle, ce sont les musiques liées à Connor qu'on pourra écouter, avec une ambiance plus froide et mécanique grâce aux compositions de Nima Fakhara. Il y a aussi des morceaux qui renvoient au personnage de Kara, plus dans l'émotion compte-tenu de sa personnalité, et pour le coup, ce sont les créations orchestrales de Philip Sheppard qu'on entendra. Quant à Markus et son esprit plus combatif, c'est le compositeur John Paesano qui s'en est chargé. Le second vinyle proposera quant à lui une sélection de morceaux d’artistes de Detroit. De la soul à la techno, du blues au hard-rock, ce sont aussi eux qui ont donné à la ville cette identité musicale.