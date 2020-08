Detroit Become Human : le jeu continue de cartonner sur PS4 et PC

Depuis sa sortie sur PC, Detroit : Beyond Human a vu ses ventes remonter en flèche, et cela se voit dans les chiffres. Quantic Dream nous apprend par voie de communiqué que le jeu s'est donc écoulé à plus de cinq millions d'unités depuis sa sortie, toutes plateformes confondues. Mieux, ce chiffre a été atteint un mois tout pile après la sortie du titre sur Steam, ce qui nous laisse penser qu'il pourrait déjà être bien plus élevé. Sorti initialement sur PS4 en mai 2018, le jeu avait ensuite pris la direction du PC via l'Epic Games Store en décembre 2019, avant de débarquer sur la plateforme de Valve le 18 juin dernier.