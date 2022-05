Detroit Become Human : 7 millions de jeux vendus, David Cage a laissé un message aux joueurs

Avec le succès de Detroit: Become Human et ses 7 millions d’exemplaires vendus, Quantic Dream est désormais un éditeur indépendant qui finance et commercialise ses productions, et soutient d’autres studios indépendants. Nous sommes passés multiprojets, nous avons augmenté significativement nos effectifs, avec notamment l’ouverture d’un second studio à Montréal, et dernièrement nous avons annoncé Star Wars Eclipse, le jeu le plus ambitieux de notre histoire et un rêve devenu réalité.

Alors que le studio Quantic Dream vient de souffler sa 25ème bougie, David Cage, son co-fondateur, s'est fendu d'un message sur le blog officiel pour se remémorer les premiers pas de son entreprise créée le 1er mai 1997. Omikron : The Nomad Soul fut le premier jeu du studio, avant d'enchaîner avec Fareinheit puis Heavy Rain, le premier vrai succès du studio parisien et qui se spécialisera alors dans le jeu d'aventure narratif. Le dernier titre en date, Detroit Become Human, vient d'ailleurs de franchir le seuil des 7 millions d'exemplaires vendus. C'est 1 million de copies de plus depuis le 6 juillet 2021 où Quantic Dream avait annoncé 6 millions de Detroit écoulés

Si Quantic Dream est parvenu à prouver à LucasFilms Games être capable de relever le défi d'un jeu Star Wars, il ne faut pas oublier que le studio français a longtemps travaillé pour les besoins de Sony Interactive Entertainment, en offrant 3 exclusivités que sont Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. Avec l'arrivée de NetEase dans son capital, Quantic Dream s'est mué en éditeur indépendant, capable de s'auto-financer désormais, mais aussi d'aller chercher de nouveaux studios pour les accompagner dans leurs différents projets. Touché par des accusations de culture toxique, Quantic Dream est toujours en procès et n'a pas manqué de rappeler son engagement dans l'inclusion.





En tant qu’organisation, nous travaillons continuellement à nous améliorer, à renforcer notre engagement à être une entreprise plus diverse et plus inclusive, et à nous assurer que nos jeux représentent fidèlement toutes les communautés. C’est un engagement que nous avons toujours eu et que nous continuerons à renforcer dans notre culture et dans tous nos futurs jeux.

En attendant le fin mot de l'histoire devant les tribunaux, Quantic Dream multiplie les projets, puisque selon certains insiders, le studio serait à l'oeuvre sur deux autres jeux en plus de Star Wars Eclipse. Il se chuchote que l'un d'entre eux serait un jeu qui reprendrait le concept de la démo du Dark Sorcerer qui avait été publié en 2013, lors de l'E3.