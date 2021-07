Detroit Become Human : 6 millions de ventes au total, les chiffres PS4 et PC en détails

Detroit : Become Human est par la suite sorti sur PC dès lors que Quantic Dream ait décidé de ne plus être qu'un simple studio de développement, mais également son propre éditeur, notamment grâce à l'arrivée dans le capital du Chinois NetEase. Le studio parisien profite de l'actualité un peu faiblarde de l'été pour nous donner des nouvelles des chiffres de vente de son dernier titre. Et c'est par le biais d'un communiqué on ne peut plus officiel qu'on apprend que 6 millions de copies ont été vendues dans sa totalité. Mieux, l'éditeur nous précise que sur les 6 millions de jeux, 5 ont été réalisés sur PS4 et le million restant pour la version PC, avec des chiffres arrêtés en date du 6 juillet 2021.