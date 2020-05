Detroit Become Human : une vidéo making of qui explique comment les développeurs ont créé la ville

Detroit : Become Human. En effet, après être revenu sur les multiples embranchements scénaristiques, le studio français explique cette fois-ci comment il a créé la ville de Détroit. Comme David Cage (réalisateur) l'a expliqué à plusieurs reprises, lui et ses équipes se sont rendus aux Etats-Unis pour s'inspirer du lieu et imaginer à quoi la cité pourrait ressembler en 2038. L'une des priorités a été de proposer un endroit à la fois réaliste et futuriste, sachant que les développeurs en charge du gameplay et ceux chargés de designer les environnements ont travaillé main dans la main.



Par ailleurs, on apprend que Detroit : Become Human contient une centaine de décors, et que face à l'ampleur du chantier, les développeurs ont dû utiliser des outils pour répondre à la complexité des niveaux sans perdre en qualité visuelle. On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu est sorti en 2018 sur PS4, et l'an passé sur PC.











Quantic Dream continue de dévoiler les coulisses de