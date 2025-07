The Last of Us : Neil Druckmann se retire de la série pour des raisons bien légitimes

C’est un petit choc dans le monde des adaptations vidéoludiques : Neil Druckmann, le co-Président de Naughty Dog et co-créateur de la série The Last of Us, tire sa révérence côté HBO. Après deux saisons intenses, bouleversantes et parfois polarisantes, le monsieur laisse les clés de la série à Craig Mazin pour se recentrer sur ce qui a fait sa légende : les jeux vidéo. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Halley Gross, co-scénariste du chef-d’œuvre The Last of Us Part II, plie également bagage. La raison de ce départ ? Neil Druckmann l’a expliqué dans un post Instagram : "Avec la saison 2 désormais bouclée et avant que la production de la saison 3 ne démarre réellement, c’est le bon moment pour me consacrer pleinement à Naughty Dog et notre prochain jeu : Intergalactic The Heretic Prophet."





Dans un communiqué publié par Naughty Dog, Druckmann a remercié Craig Mazin, le cast et l’équipe technique, qualifiant cette aventure télévisuelle de "point culminant de sa carrière". Même son de cloche chez Halley Gross qui, dans une lettre pleine d’émotion, évoque un tournage "bouleversant" et un besoin de "faire de la place pour ce qui vient après". De son côté, Craig Mazin (le gars de Chernobyl, faut-il encore le rappeler ?) s’est dit honoré d’avoir bossé avec Neil Druckmann. Il continuera de porter le flambeau de The Last of Us, avec l’aide du casting cinq étoiles et d’une équipe technique toujours au top. Mais sans le regard de Druckmann, la série perd son "compas moral", celui qui connaissait Ellie et Joel sur le bout des doigts, au pixel près. Mais Craig Mazin connaît aussi la série sur le bout des ongles, on peut donc lui faire confiance.



HBO a cependant le temps de se poser les bonnes questions. Faut-il injecter du sang neuf ? Recruter un scénariste externe à l’univers du jeu vidéo pour aérer la narration ? Ou au contraire, rester fidèle à la vision originelle ? Réponse dans deux ans minimum, car si l'on en croit les mots de Neil Druckmann, aucun "travail significatif" n’a encore démarré. Donc, save the date : 2027 pour la saison 3 de la série The Last of Us.