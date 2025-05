Elio : le prochain Pixar dévoile sa VF, il y a Jamy Gourmaud de Epicurieux, Zita Hanrot et Alban Lenoir...

À l’approche de sa sortie en salles, prévu pour le 18 juin 2025, Elio, le nouveau long-métrage d’animation des studios Pixar, se dévoile un peu plus. En plus d'une dernière bande-annonce sacrément complet (trop d'ailleurs) et de nouvelles affiches, c’est aujourd’hui le casting vocal français qui attire tous les regards. Et pour cause : entre comédiens chevronnés, figures populaires et voix familières, la version française d’Elio s’annonce aussi singulière qu’inattendue. On apprend en effet que Zita Hanrot incarne Olga Solís, tante et tutrice d’Elio. Haut-gradée de l’armée de l’air, elle est à la fois une scientifique brillante et une figure maternelle complexe. Très attendue dans ce rôle mêlant fermeté et tendresse, Zita Hanrot continue de démontrer l’étendue de son talent, déjà salué par un César du Meilleur Espoir Féminin en 2016 pour Fatima. On l’a récemment vue dans La Maison sur Apple TV ou encore Ad Vitam sur Netflix.









Alban Lenoir, figure montante du cinéma d’action français (Balle Perdue, AKA), prête sa voix à Tegmen, un ambassadeur extraterrestre aussi massif qu’imperturbable. Sa voix grave et calme correspond parfaitement à cette créature minérale, sorte de bloc d’astéroïde en lévitation à l’autorité naturelle. Et bien sûr, Jamy Gourmaud, le plus connu des vulgarisateurs scientifiques français, ancien animateur de C'est pas sorcier et qui sévit chez Epicurieux surprend dans le rôle de Gunther Melmac, un ingénieur militaire illuminé et passionné d’ufologie. C'est une première pour Jamy qui s'essaie donc au doublage pour la première fois.







Concernant l'histoire, Elio est un jeune garçon rêveur de 11 ans qui se retrouve téléporté par erreur au sein du Communiverse, une alliance intergalactique où il est pris pour l’ambassadeur officiel de la Terre. Une mission inattendue qui lui permettra, au fil de rencontres aussi excentriques qu’émouvantes, de se révéler à lui-même.