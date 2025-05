Ballerina : Ana de Arma sort le lance-flammes et son katana dans ce nouveau trailer

Le final trailer de Ballerina, spin-off de l'univers John Wick, a été dévoilé aujourd'hui, marquant la fin d'une production tumultueuse et annonçant sa sortie prévue le 6 juin 2025. Réalisé par Len Wiseman, avec des scènes d'action supplémentaires supervisées par Chad Stahelski, le film met en scène Ana de Armas dans le rôle d'Eve Macarro, une ballerine-assassine formée par la Ruska Roma, en quête de vengeance pour le meurtre de son père. Le trailer présente des séquences d'action intenses, incluant des combats au couteau, des lance-flammes et des katanas, dans la lignée du style caractéristique de la franchise. Keanu Reeves reprend son rôle de John Wick, aux côtés de Ian McShane (Winston Scott), Norman Reedus et du regretté Lance Reddick (Charon), dans ce qui sera sa dernière apparition à l'écran.





Situé chronologiquement entre John Wick 3 Parabellum et John Wick 4, Ballerina explore les origines et la détermination d'Eve, tout en enrichissant l'univers établi de la série. Avec une esthétique soignée et une chorégraphie de combat élaborée, le film promet de mettre en avant une Ana de Armas ultra déter et surtout capable d'être à la hauteu de Keanu Reeves dans l'intensité de ses scènes d'action. On rappelle qu'elle incarne Eve Macarro, une ballerine-assassine formée par la Ruska Roma, et pour se préparer à ce rôle exigeant, l'actrice a suivi un entraînement intensif de près de quatre mois, incluant des sessions rigoureuses de combat, de maniement d'armes et de cascades. Elle a réalisé la majorité de ses propres cascades, notamment une scène marquante où son personnage utilise un lance-flammes.



La sortie de Ballerina est prévue pour le 4 juin 2025 en France. On a hâte de le voir après la déception que fut Havoc / Ravage de Gareth Evans...