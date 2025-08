Monster Hunter Stories 3 : le Monster Hunter façon Pokémon arrive en 2026, premier trailer

Premier jeu qui a ouvert les festivités lors du Nintendo Direct du 31 juillet 2025, Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection va donc débarquer sur Nintendo Switch 2 en 2026, mais pas que, puisque le jeu est aussi annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agira visiblement d'un épisode toujours orienté très RPG, avec une approche similaire à la série Pokémon, mais plus mâture en termes d'ambiance, avec une histoire plus grave et plus tragique. Cette fois-ci, fini le simple périple initiatique d’un jeune guerrier apprenant à apprivoiser sa créature préférée, il est question d'un conflit entre deux royaumes, Azuria et Vermeil, en proie à un mal rampant : une cristallisation mystérieuse qui ronge la terre, les créatures et la mémoire collective. Au centre de cette catastrophe imminente, un œuf. Puis deux. Et ce qui en éclot ne présage rien de bon. Deux Rathalos, marqués du sceau du chaos, ressuscitent de sombres souvenirs d’un conflit oublié, une guerre civile vieille de 200 ans.

Le joueur incarne l’héritier d’Azuria, promu chef des Rangers et seul Rider de Rathalos encore reconnu. Ce protagoniste porte sur ses épaules une responsabilité écrasante : protéger les monstres, comprendre les mutations provoquées par les quartz d’œuf, et empêcher un monde en train de s’effondrer pour de bon. Et comme toute bonne quête initiatique, celle-ci est précipitée par une blessure intime, qui va pousser notre héros à dépasser les limites du connu pour s’aventurer vers le nord, dans des terres interdites, au-delà du Meridian. Mais il ne part pas seul. Eleanor, la princesse de Vermeil, traverse la frontière en tant qu’"otage volontaire". Accompagnée de son Monstie Anjanath, elle joint sa destinée à celle du héros, prête à découvrir si sa sœur, la Reine de Vermeil, n’est pas plus impliquée dans le mal qui ronge le monde qu’elle ne le laisse paraître. Sur le papier, Capcom semble vouloir injecter à sa série spin-off une véritable montée en tension dramatique, en dosant subtilement la tragédie politique à la sauce JRPG et les codes chaleureux du dressage de monstres.