Astérix & Obélix Mission Babylone : c'est le nouveau jeu de Microids et il sort bientôt !

Ils ont traversé les décennies, les générations et les supports : albums, dessins animés, films live, jeux vidéo, Astérix et Obélix sont de retour avec une nouvelle adaptation vidéoludique grâce à Microids qui a encore le droit de travailler avec les ayants-droits. Voici donc venir Astérix & Obélix Mission Babylone, développé par Balio Studio, et attendu le 30 octobre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Cette nouvelle aventure nous emmène loin de la traditionnelle Armorique, direction l’Orient, dans une fresque dépaysante qui puise dans l’imaginaire mésopotamien, tout en conservant les fondamentaux de la BD : humour, baffes en chaîne, et satire anachronique. Un pari audacieux, mais nécessaire. Car après plusieurs jeux au gameplay classique et aux visuels inégaux, la licence avait besoin d’un second souffle.







Dans Mission Babylone, nos irréductibles gaulois quittent leur village pour voler au secours du roi Monipehni, victime d’un empoisonnement orchestré par le mage Embrouillahmini, une figure qui s’inscrit dans la longue tradition des antagonistes burlesques de la série. Si l’intrigue conserve une structure linéaire (voyage, antidote, baston), elle se distingue par son enracinement dans une nouvelle esthétique visuelle, orientale et désertique, qui tranche avec les forêts celtiques habituelles. Côté gameplay, il s'agira d'un mélange entre beat’em up et phases de plateforme, avec une approche coopérative locale, pensée pour tirer parti de la complémentarité entre Astérix (rapide, agile) et Obélix (lourd, puissant). Le jeu se veut accessible, avec une prise en main immédiate, Microids vise avant tout Madame Michu qui fait ses courses chez Leclerc ou Auchan, tout en intégrant un contenu suffisamment riche pour maintenir l’intérêt sur la durée : plus de vingt niveaux, des boss imposants, des secrets bien cachés et quatre mondes thématiques à explorer.





Reste à voir si cette promesse tiendra sur la longueur, car c'est souvent là que les jeux Microids s'effrondre, en plus de budget souvent limité. Le jeu devra faire face à un paysage vidéoludique saturé à l’automne, avec plusieurs mastodontes en approche, mais à sa manière, Astérix & Obélix Mission Babylone incarne une forme de résistance, mais façon Rosa Parks.