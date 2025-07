Borderlands 4 : Vex et Rafa se présentent en trailer de gameplay, le jeu est Gold aussi

Ce n'est un scoop pour personne, mais 2025 est une année particulièrement chargé en sorties de jeux vidéo, et tout le monde essaie d'exister dans ce maëlstrom de sorties. A la rentrée, le 12 septembre prochain, on pourra compter sur Borderlands 4 qui vient d'annoncer son passage en gold, ce qui signifie que le jeu est prêt, même si on imagine que les développeurs vont continuer à peaufiner le jeu jusqu'à la dernière minute, le patch day one étant là pour ajuster les choses last minute. En plus de cette bonne nouvelle, voici deux vidéos de gameplay des personnages de Vex et de Rafa, qu'on a pu découvrir il y a quelques mois à Londres chez 2K Games.

Concernant Rafa, sachez que c'est un ancien de chez Tediore, et qu'il incarne l’archétype du soldat augmenté. Dans sa présentation, il déploie une exo-armure nommée Deadframe, sorte de tank mobile capable de tout faire : découpe en mêlée via ses Arc-Knives jumeaux, tir de suppression à mi-distance avec ses canons Peacebreaker, et artillerie lourde grâce à sa Lance APOPHIS. De toutes les façons, tout le gameplay de Borderlands4 a été sacrément upgradé, avec plus de mouvements verticaux et des déplacements plus rapides. On vous en a d'ailleurs parlé en vidéo il n'y a pas si longtemps...