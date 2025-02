Borderlands 4 : nouveau trailer de gameplay avec la date de sortie

Déjà montré à de nombreuses reprises, Borderlands 4 n'avait plus que sa date de sortie pour réconforter les joueurs, et ce fut lors du State of Play du 12 février que l'annonce a été faite. Le jeu de Gearbox Software débarquera donc le 25 septembre 2025, une date méticuleusement choisie, puisque ce sera juste après les grandes vacances, une période parfaite pour se remettre dans le bain juste avant les fêtes de fin d'année. Randy Pitchford, le PDG du studio, était d'ailleurs présent lors de ce State of Play, accompagné d'un autre Randy, pour nous annoncer la bonne nouvelle. Sur fond de good mood et de blague un peu surjouée (mais c'est pas grave), on a aussi pu découvrir un ouveau trailer, avec musique hip-hop pour gagner le coeur des joueurs américains. Bah oui, tout est calculé, vous croyez quoi ?