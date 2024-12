Borderlands 4 présente ses factions, son méchant et son gameplay

La soirée des Game Awards 2024 fut aussi l'occasion pour Gearbox Software et 2K Games de nous révéler enfin à quoi leur Borderlands 4 va ressembler. Le style graphique cartoon a certes été conservé, mais il apparaît moins prononcé. Le jeu semble avoir gagné en envergure, que ce soit dans les environnements, ou même les personnages proposés, offrant plus de charisme et plus de bad-ass attitude, qu'importe le clan. D'ailleurs, on aura affaire à 4 nouveaux chasseurs de l'Arche, eux aussi en quête de gloire et de richesse, devant faire face à un nouveau tyran (le Gardien du Temps) et sur une nouvelle planète hostile pour ne rien changer. Borderlands 4 misera encore sur la diversité de ses armes, les gadgets également et les compétences du personnage qu'on va pouvoir faire évoluer à travers un skill tree qui permettra de faire évoluer ses capacités au fil de l'aventure.Gearbox Software précise que le jeu sera jouable en solo comme en coopération avec de la narration, l'exploration libres, du loot, des combats de boss et des personnages éclectiques et hauts en couleurs. Des visages familiers seront d'ailleurs dans le jeu. Borderlands 4 sortira en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series et des focus gameplay seront présentés au début de l'année prochaine.