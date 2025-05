Borderlands 4 : une sortie avancée, Randy Pitchford nie toute influence de GTA 6

Dans un revirement stratégique inattendu, Borderlands 4 sortira finalement le 12 septembre 2025, soit onze jours plus tôt que la date initialement prévue du 23 septembre. L’annonce, officialisée hier par Gearbox Software et son éditeur 2K Games, suscite un vif intérêt dans l’industrie, à l’heure où l’automne vidéoludique s’annonce plus chargé que jamais. Randy Pitchford, patron de Gearbox, a tenu à rassurer les fans : "Le jeu est dans un état remarquable. Nous avons simplement décidé d’avancer la sortie pour donner plus de temps aux joueurs avant les grands rendez-vous de fin d’année." Un positionnement assumé, mais qui n’a pas empêché les spéculations autour d’un nom que tout le monde redoute sans jamais le citer frontalement : GTA 6.





Cependant, Pitchford réfute toute stratégie d’évitement face à Rockstar Games. Selon lui, l’avancement n’a "aucun lien avec d'autres titres en préparation, peu importe leur envergure". Une déclaration qui tranche avec la lecture qu’en font certains analystes, pour qui Borderlands 4 cherche avant tout à éviter la collision frontale avec le mastodonte de Rockstar Games, attendu pour l’automne, même si sa date exacte reste enveloppée de mystère.





Le prochain opus de la franchise introduira des mécaniques inédites : nages, double saut, glissades et grappin feront leur entrée, tandis que l’action se délocalise sur une toute nouvelle planète, Kairos, théâtre d’un affrontement contre un mystérieux antagoniste surnommé le Timekeeper. Une présentation de 20 minutes, diffusée ce soir à 23h (heure française) sur les chaînes officielles de PlayStation, lèvera davantage le voile sur ce qui s’annonce comme le Borderlands le plus ambitieux à ce jour. Prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2, Borderlands 4 entend bien poser ses jalons avant que la tempête GTA 6 ne s’abatte.