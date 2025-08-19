Call of Duty Black Ops 7 : nouveau trailer qui nous emmène à Tokyo et en Alaska, Frank Woods est là aussi

Call of Duty: Black Ops 7 sortira bien le 14 novembre prochain, l'annonce a été fait avec le nouveau trailer diffusé lors de l’Opening Night Live de la gamescom 2025. Dans cette vidéo, on y découvre aussi un futur proche, l’année 2035, et un certain David Mason en mission avec son escouade JSOC dans la cité d’Avalon, ville fictive pour un épisode qui promet d’aller plus loin dans la psychologie torturée de ses personnages, quitte à plonger dans des séquences hallucinatoires qui rappellent furieusement Black Ops 3. La mise en scène est comme d'habitude grandiloquente, mais derrière l’emballage cinématographique, on sent Treyarch et Raven Software jouer la carte du “toujours plus”.







Une campagne entièrement jouable à quatre en coopération, des séquences allant des toits de Tokyo à la côte méditerranéenne, en passant par les tréfonds de la psyché humaine. Un programme qui oscille entre blockbuster hollywoodien et trip sous acide, comme seul Call of Duty sait parfois le faire. Ajoutez à cela l’omnimouvement hérité de la franchise, un mode multijoueur avec 16 cartes en 6v6 dès le lancement, un 20v20 en wingsuit sur deux maps, et bien sûr un mode Zombies de grande ampleur – complété par le retour inattendu de Dead Ops Arcade, twin-stick shooter décalé que les fans n’avaient pas forcément vu revenir – et vous obtenez un épisode qui cherche à saturer l’espace de contenu.



La bêta sera elle aussi mise à contribution pour alimenter l’attente et ouvrira dès le 2 octobre aux abonnés Game Pass et aux précommandes, puis accessible à tous à partir du 5 octobre, elle servira de terrain d’essai avant le grand saut de novembre. Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, sans trace de version Switch 2 pour l’instant.



