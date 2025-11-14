JeuxActuJeuxActu.com

Call of Duty Black Ops 7 : il est impossible de mettre la campagne solo en pause, les joueurs sont indignés

Cette année, Activision a décidé de faire beaucoup parler de son Call of Duty cuvée 2025. Alors que le jeu se fait fustiger par les publicités hors-sol avec Philippe Etchebest et la médiocrité de sa campagne solo sur les réseaux sociaux, un autre événement est en train de prendre de l'ampleur sur Internet. Dans un geste qui interroge autant qu’il surprend, Treyarch et Activision ont décidé de rendre la campagne de Call of Duty Black Ops 7 impossible à mettre en pause. Un choix inédit dans l’histoire de la franchise, qui transforme l’expérience solo en une course ininterrompue où le joueur doit avancer sans jamais pouvoir souffler. Et cette décision n’est pas anodine, car la campagne fonctionne désormais en « always online », c’est-à-dire que le jeu est constamment connecté aux serveurs. En pratique, cela signifie que chaque minute de jeu peut être interrompue par un événement externe, une mise à jour quotidienne, un message système ou même la simple navigation dans les menus. Là où, auparavant, la pause garantissait un arrêt complet de l’action, Call of Duty Black Ops 7 continue de faire tourner le monde et ses ennemis, vous laissant parfois mourir ou perdre des progrès sans aucun moyen de les suspendre.



Un moment d'inattention ou l'envie de répondre à un texto peut suffire à interrompre le fil narratif et vous renvoyer au dernier checkpoint. Sur Twitter, de nombreux internautes ont partagé des séquences où une cinématique du jeu est interrompu parce qu'une mise à jour a été rendu disponible. Le choix de Treyarch s’inscrit dans une logique plus large : l’intégration en ligne et l’introduction de « Worlds Collide » semblent avoir pris le pas sur l’expérience solo traditionnelle. Une éventuelle solution hors ligne paraît improbable, et le jeu redéfinit ainsi la notion même de campagne solo. Reste la question centrale : cette décision signe-t-elle l’avenir du Call of Duty solo, ou s’agit-il d’une expérimentation maladroite qui risque de rebuter une partie des joueurs ? Le débat est ouvert, et il ne fait que commencer.


le vendredi 14 novembre 2025
Maxime Chao
