Dans tous les cas, ce chiffre de 40 millions d’unités offre au studio Avalanche et Warner Bros. un soulagement considérable pour continuer la production de Hogwarts Legacy 2, annoncé il y a plusieurs mois. Et in fine, peu importe l’acquéreur final, le deuxième épisode apparaît désormais comme une priorité stratégique incontournable.
Hogwarts Legacy : les ventes ont dépassées les 40 millions de ventes, la suite peut se faire sereinement
A la veille de Noël, Warner Bros. Games vient annoncer une bonne nouvelle : celle que Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard a franchi le seuil des 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde, toutes plateformes confondues, que ce soit PC, PS4, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One etr Switch 1, pas de jaloux. Ce chiffre, qui paraît à la fois colossal et symptomatique de la puissance des licences IP, est d’autant plus remarquable que Warner Bros. Games traverse un contexte interne tourmenté. Car derrière l’enthousiasme commercial, il y a un paysage compliqué puisque la maison-mère Warner Bros. Discovery est sur le point d'être racheté entre Netflix et Paramount, bien que Netflix soit le mieux positionné sur cette offre. Et il faut bien l'admettre, la division jeux vidéo peine à peser dans ces équations stratégiques. Il faut dire aussi que ses succès récents ont été rares, et Hogwarts Legacy se présente comme une exception salvatrice pour la branche Warner Bros Games.
Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
