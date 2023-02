Charts France : c'est le raz-de-marée Hogwarts Legacy, on aime Harry Potter dans l'Hexagone

Quoi de mieux pour commencer la semaine que de se rendre sur le site officiel du SELL ? Comme tous les lundis, l'organisme a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la Semaine 6 de l'année 2023. Il correspond aux ventes réalisées entre le 6 et 12 février 2023 et qui a été marqué par la sortie d'un certain Hogwarts Legacy qui rafle littéralement la mise. Sur consoles, le titre de Warner Bros Games se permet de prendre les trois premières place, avec une grosse préférence pour les versions PS5. La version Xbox Series n'est pas en reste, ni même la version PC qui se place en Top 1 de ses ventes sectorisées. Au final, il ne reste pas beaucoup de place pour les autres, et ce sont God of War Ragnarök et Mario Kart 8 Deluxe qui se disputent le reste du classement.



Sur PC, c'est également l'open world dans le monde de Harry Potter qui se hisse à la première place (dans sa version collector à 299€), tandis qu'un certain Microsoft Flight Simulator fait son grand retour dans le Top 3 depuis plusiers mois. Reste Football Manager 2023, une autre valeur des ventes PC, qui se maintient à la troisième place.

Charts France Semaine 6 (du 6 au 12 février 2023)

1/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

2/ Hogwarts Legacy : Deluxe Edition (PS5 - Warner Bros Games)

3/ Hogwarts Legacy (Xbox Series X - Warner Bros Games)

4/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Hogwarts Legacy Collector Edition (Warner Bros Games)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ Football Manager 2023 (SEGA)