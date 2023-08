Charts France : la domination de Nintendo et de sa Switch est totale, voici le Top 5 des ventes

Les grandes vacances battent leur plein mais cela n'empêche pas les Français d'acheter des jeux vidéo. Preuve en est avec les ventes réalisées les deux dernières semaines et partagées par le SELL et GfK. Sur cette période, celle des Semaines 30 et 31, on observe une hégémonie totale de la part de Nintendo et de sa Switch. Zelda Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 4 et même le retour de très vieux titres tels que New Super Mario Bros. U Deluxe et Mario Party Superstars, voilà la tendance française des charts dans notre beau pays. On remarque aussi que Pikmin 4 a bien du mal à rester en Top 1 des ventes face au dernier Zelda, tandis que Mario Kart 8 Deluxe se vend comme comme s'il était paru hier, alors que cela fait bientôt 10 ans qu'il est sorti... (On rappelle que c'est un jeu Wii U de base)





Charts France Semaine 31 (du 31 juillet au 6 août 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Pikmin 4 (Switch - Nintendo)

4/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 Vie au Ranch (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 Platinum Edition (Plaion)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)











Charts France Semaine 30 (du 24 au 30 juillet 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Pikmin 4 (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 Vie au Ranch (Electronic Arts)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 Platinum Edition (Plaion)