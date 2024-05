France : TopSpin 2K25 est la meilleure vente de jeux vidéo, devant Stellar Blade

Depuis le début de l'année, les bons jeux s'enchaînent et il est vrai que parfois, il est difficile de se porter sur un choix. En France, pour la Semaine 18 de l'année 2024, c'est TopSpin 2K25 qui prend la tête dans les charts, se permettant même de devancer un certain Stellar Blade, la dernière exclu de la PS5, adulé par les joueurs si l'on se fie à la note utlisateur de Metacritic (9.2/10) . Mais que les amoureux d'Eve (et on les comprend) se rassurent, la semaine dernière, c'est Stellar Blade qui occupait la première place du classement, devant TopSpin 2K25 qui portait donc la médaille d'argent au tour du cou. Ce qui ne change pas d'une semaine à une autre en revanche, c'est que Princess Peach Showtime reste à la troisième place depuis sa sortie le 22 mars dernier, tandis que Mario Kart 8 Deluxe continue d'être dans le Top 5. Une constance qui fascine l'industrie. Quant à la 5è et dernière position, c'est Super Mario Wonder qui l'occupe. Nintendo, toujours dans les valeurs sûres des joueurs francophones.

Charts France Semaine 18 (du 6 au 12 mai 2024)

1/ TopSpin 2K25 (PS5 - 2K Games)

2/ Stellar Blade (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Princess Peach Showtime (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Super Mario Wonder (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)

2/ X-Plane 12 (Laminar Research)

3/ Microsoft Flight Simulator Premium Edition (Microsoft)