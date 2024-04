Top Spin 2K25 : présentation des modes de jeu, les VC sont aussi évoqués, vous pouvez être rassurés

Plus que quelques semaines avant l'arrivée du très attendu Top Spin 2K25. Et pour cause, cela fait 13 longues années que la série n'avait pas fait parler d'elle. Si l'on vous a déjà montré du gameplay en long, en large et en travers ces dernières semaines, 2K Games a décidé de révéler quelques informations sur les modes de jeu qui seront présents au lancement du titre le 26 avril prochain. Bien sûr, c'est la Top Spin Academy qui est mise en avant dès le début de la vidéo, puisqu'elle permettra de se familiariser avec les commandes du jeu, mieux comprendre les subtilités de gameplay, constater les changements par rapport à Top Spin 4, le tout avec l'aide et la voix de John McEnroe. Le mode Exhibition est ensuite détaillé et c'est lui qui permettra de jouer avec les sportifs de haut niveau face à l'ordinateur (plusieurs degrés de difficulté), mais aussi contre un partenaire humain en local, sachant que le Simple et le Double sont évidemment disponibles. Vingt-cinq joueurs pro, masculins comme féminins et 48 courts de tennis au lancement, il y aura de quoi faire, en attendant les mises à jour et les DLC qui arriveront par la suite.On a également un aperçu du mode MonJoueur qui va permettre de créer son propre avatar, de le customiser de la tête aux pieds, puis de le faire monter dans le classement ATP. Chaque match dans le jeu, quel que soit le mode, donne accès à des points XP, mais aussi des VC. Si les points XP permettent de débloquer des coachs, des skills et d'autres compétences, les VC seront là pour acheter de la cosmétique. Tout est débloquable d'ailleurs dans le jeu, mais bien sûr, comme tout système de VC de 2K Games, il est possible de payer en monnaie réelle pour aller plus vite. C'est au choix du joueur.La sortie de Top Spin 2K25 est attendue pour le 26 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.