TopSpin 2K25 : le match maboule entre Laurely de Jeuxactu et Rémi Erconali, le game director du jeu

Il reste encore quelques semaines avant l'arrivée de TopSpin 2K25 sur le court central et déjà l'euphorie se fait entendre. Il faut dire que le retour de la licence est attendue depuis 13 longues années et les premiers retours augurent du meilleur, malgré quelques reproches au niveau du rendu visuel des joueurs professionnels. Pas mal de gameplay ont émergé ici et là, tandis que nos matchs entre Laurely et moi-même ont fait le tour du monde, sur YouTube et les forums de Reddit. Mais il s'agissait de la mise en bouche, car nous avions d'autres surprise à vous proposer, notamment nos parties contre Remi Ercolani, le game director du jeu. Nous avions enregistré la session, mais une erreur technique avec la carte SD rendait impossible la lecture de cette dernière, qui rendait obligaoire le formatage. Après avoir bougé ciel et terre pour essayer de retrouver ce fichier, un logiciel de récupération de données corrompues nous a permis de récupérer le fichier .MOV de 1.44 Go !

L'occasion de vous montrer le match entier entre Laurely et Rémi Ercolani, qui connaît bien son jeu, et nous a montré qu'il connaît tous les rouages de Top Spin 2K25. En gros, c'est l'heure de voir du beau jeu. Frappes nucléaires, contre-pieds, montées au filet, petits ponts, coups parfaits, vous allez voir du beau jeu. Qui de Laurely Birba ou de Rémi Ercolani est le meilleur à Top Spin 2K25 ? Vous le saurez en regardant jusqu'au bout cette vidéo.