TopSpin 2K25 : Caroline Garcia débarque dans le roster avec la Saison 3, il y a d'autres ajouts aussi...

Maintenant que Wimbledon est dans le rétroviseur, il faut penser à la suite et à la saison de l'US Open qui va démarrer dans quelques jours. A l'instar de Jannik Sinner pour le gazon, on apprend qu'un nouveau personnage va enrichir le roster. Il s'agit ni plus ni moins que de Caroline Garcia, la joueuse numéro 1 française qui intègre donc le jeu. Cette annonce, on la savait depuis mai dernier, lors de Roland Garros car c'est là que Caroline Garcia avait signé son contrat et réalisé toutes la motion capture. Bien sûr, elle est offerte via une mise à jour, nul besoin de payer quoi que ce soit.

Mais ce n'est pas tout, la saison 3 introduit également la Laver Cup dans TopSpin 2K25, opposant l'équipe Europe à l'équipe Monde. En effet, une fois que les joueurs auront atteint le statut de “Jeune prodige” dans MyCAREER, ils auront accès à la Laver Cup en tant qu'événement jouable dans le circuit masculin de MyCAREER pendant le mois de septembre. Les joueurs joueront en équipe sur plusieurs jours, en entrant sur le court en tant que MyPLAYER ou professionnel. L'équipe Europe comprend des joueurs comme Sinner et Alcaraz, tandis que des joueurs comme Tiafoe ou Shelton forment l'équipe Monde, les places libres étant occupées par des MyPLAYER prédéfinis. La compétition se déroule sur la base de quatre matchs quotidiens : trois en simple et un en double. Ils se terminent par un match de double décisif le troisième jour en cas d’égalité. Les victoires de chaque jour rapportent plus avec le temps, les points passant de 1 à 3 en fonction du jour, jusqu'à ce que la première équipe atteigne 13 points, s’octroyant ainsi la victoire finale et le prestigieux trophée de la Laver Cup. Vous savez tout.