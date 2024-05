TopSpin 2K25 : c'est déjà 10 millions de matchs joués en ligne !

You did that 🫵



Congrats on 10 MILLION matches played, TopSpinners 🎉 #TopSpin2K25 pic.twitter.com/2l8CqAXopt — #TopSpin2K25 (@topspin2k) 4 mai 2024

Si TopSpin 2K25 fait polémique en France (mode MaCarrière accessible uniquement en ligne, 2K qui se donne le droit de fermer le jeu fin 2026), aux Etats-Unis, le jeu de tennis de Hangar 13 fait le bonheur des amateurs de la petite balle jaune. Il faut dire que les joueurs américains sont habitués depuis belle lurette aux contraintes imposées par 2K Games avec la saga des NBA 2K et qu'il s'agit d'un non-sujet dans un pays qui a accepté les conditions depuis déjà près de 7 ans. C'est davantage la politique agressive des VC implémentés dans NBA 2K qui fait grincer les joueurs outre-Atlantique. Mais qu'importe, 2K Games a décidé de communiquer sur des premiers chiffres autour de TopSpin 2K25, et notamment le fait que 10 millions de matchs ont déjà été joués au total depuis le 23 avril dernier. De quoi être optimiste pour la suite, et espérer que les développeurs ont prévu suiffisamment de contenu pour durer sur le long terme. Evidemment, ce que les joueurs attendent, c'est un roster plus consistant, avec des têtes d'affiche bien connues, mais aussi des légendes réclamées, le matchmaking ami et un vrai classement en ligne. A priori, une première mise à jour est prévue fin mai si tout va bien.