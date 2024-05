TopSpin 2K25 : le matchmaking entre amis enfin disponible, on passe enfin aux choses sérieuses

C'était sans doute l'une des fonctionnalités les plus réclamées par la communauté de TopSpin 2K25 et elle est enfin activée ! Depuis quelques minutes en effet, il est possible de jouer contre des amis, tout en configurant les paramètres d'un match à sa guise. Choix du terrain, choix de la journée, type de match, nombre de sets gagnants, il est désormais possible de tout personnaliser avant de s'affronter en ligne. Un joli cadeau qui nécessite une petite mise à jour de 300 Mo, tandis qu'un prochain gros update est attendu dans les prochaines semaines, intégrant cette fois-ci les prochains joueurs pro qui vont enrichir le roster. Envoyez vos ID qu'on vous fume, Laurely et moi, en ligne, les uns après les autres.