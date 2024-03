TopSpin 2K25 : les nouveautés de gameplay et Federer en tenue de MoCap dans cette vidéo

Jesse Scott (designer principal) nous dévoilent les bases du gameplay, les améliorations qui ont été apportées, les nouveautés égaement, le roster au lancement, les courts qu'on pourra parcourir et cerise sur le gâteau, il y a même des images de Roger Federer en tenue de motion cfapture quand il est venu dans les studios de Hangar 13 il y a un an. On retrouvera d'ailleurs toutes ses signatures moves, tandis que celles des autres sportifs pro ont été reccréés par des joueurs semi-pro, afin de garder une certaine authenticité.



La sortie de TopSpin 2K25 est attendue pour le 26 avril 2024, soit le même jour que Stellar Blade et Sand Land. Oui, les éditeurs le font exprès.















La période de communication autour de TopSpin 2K25 sera courte mais intensive et ça, 2K Games le sait pertinemment. L'éditeur vient d'ailleurs de publier une vidéo "gameplay overview" pour officialiser (ou réajuster) toutes les informations qui sont sorties dans la presse suite à la présentation du jeu qui a été faite à Paris en début de mois lors d'un événement européen. Pendant presque 6 minutes, Rémi Ercolani (game director) et