Top Spin 5 officiellement annoncé après 13 ans d'absence, il y a même un trailer

en 2017, le studio américain avait fusionné avec 2K Czech (l'équipe à l'origine de Top Spin 4) qui, en 2009, avait lui-même intégré des développeurs de PAM Development, le studio français qui a créé Top Spin, Top Spin 2 et Top Spin 3. Cela signifie donc que ce Top Spin 2K25 n'a pas été développé par des amateurs, même si l'on imagine que pas mal de l'équipe d'origine s'est éparpillé un peu partout dans le monde. Pour le moment, les informations sont maigrés, tout juste avons-nous un site officiel et quelques détails peu engageants. Il y a un teaser pour patienter, mais on attend maintenant du concret.





Comme ça, sans prévenir, 2K Games officialise un fantasme vieux de 13 ans : l'annonce du retour de la licence Top Spin, à travers un cinquième épisode. Après des années de rumeurs et de spéculations, c'est désormais une belle réalité, oui Top Spin 5 existe, et mieux, il va même arriver très bientôt, en 2024. C'est du moins ce qu'indique le communiqué de presse, qui précise en effet que la sortie est prochaine. Il faut dire que cela fait 2 ans que la rumeur est apparue sur Internet, par le biais de Nick Baker du site XboxEra, qui a été le premier à faire fuiter l'information en 2022. A cette époque, il avait précisé que c'était Hangar 13 qui était derrière le projet, studio connu pour le jeu Mafia III. Mais que les joueurs se rassure, aujourd'hui, Hangar 13 regroupe bon nombe de personnes ayant oeuvré sur les Top Spin d'origine, puisqu'en