Valor Mortis : un Souls-like en vue FPS à l'ère Napoléonienne, par les développeurs de Ghostrunner

Parmi les grosses annonces de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, il y a un certain Valor Mortis qui a retenu notre attention. Il s'agit du nouveau jeu des studios One More Level, bien connus pour la série Ghostrunner. Et avec ce dernier, les développeurs polonais avaient prouvé qu’il savait transformer une idée simple – courir sur des murs et découper des ennemis en deux – en une expérience viscérale et tendue, tout droit sortie d’un trip cyberpunk sous amphétamines. Trois ans plus tard, les revoilà avec un projet radicalement différent, mais qui conserve ce goût pour la mort stylisée et l’univers plus grand que nature : Valor Mortis.





Le pitch ? Vous incarnez William, un soldat de la Grande Armée, déterré de sa fosse commune et renvoyé au combat dans une Europe du XIXᵉ siècle rongée par une peste surnaturelle. La promesse est claire : un Soulslike à la sauce napoléonienne, où la précision de la rapière remplace l’éternelle épée rouillée et où les champs de neige glaciale deviennent des arènes d’agonie. On connaît la formule : un monde en ruines, des monstres difformes, une ressource étrange (ici, le Nephtoglobin) qui offre autant de pouvoir que de damnation, bref, des marqueurs très FromSoftware. Mais là où Valor Mortis intrigue, c’est dans son esthétique où les zombies en caleçon long y côtoient des officiers mutants, et l’on imagine déjà le plaisir morbide de parer une attaque de baïonnette avant de riposter d’un tir de pistolet à mèche. Le gameplay, justement, mise sur le mélange combat rapproché nerveux, tir à distance et “Transmutations”, ces pouvoirs liés au Nephtoglobin qui ont pour but de dynamiser les affrontements.





Prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, le titre ouvrira bientôt une phase de playtest fermé.



