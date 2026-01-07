JeuxActuJeuxActu.com

Code Vein 2 : une grosse vidéo de 8 min avec des combats de boss pour se préparer à la sortie

Code Vein 2 : une grosse vidéo de 8 min avec des combats de boss pour se préparer à la sortie

À quelques semaines de la sortie de Code Vein 2, Bandai Namco Entertainment nous propose de découvrir une grosse vidéo de 8 minutes de son Action-RPG. Le trailer nous envoie 100 ans dans le passé, direction la Ville immergée, pour venir en aide à Josée. Il s'agit d'n personnage central, rongé par la culpabilité, et dont les erreurs passées semblent être au cœur de la crise actuelle. Code Vein 2 insiste beaucoup sur cette dimension émotionnelle, avec une histoire qui parle de responsabilités, de fautes à réparer et de combats à mener, au sens propre comme au figuré. Côté exploration, la vidéo met en avant le Pylône immergé, une zone massive qui cache le secret permettant de purifier la Ville immergée. Sur le plan du gameplay, pas de révolution, mais une continuité assumée par rapport au premier épisode. Le jeu proposera 7 types d’armes, de la double épée à la hallebarde, avec des styles de combat bien distincts. De quoi encourager les joueurs à tester différentes approches plutôt que de s’enfermer dans un seul build.

 

Le trailer remet aussi en lumière les Formas, ces compétences spéciales divisées en trois catégories : offensives, défensives et héritées. Leur utilisation passe toujours par la gestion de l’Ichor, une ressource obtenue via le Drain. Autrement dit, plus on prend de risques au corps-à-corps, plus on débloque de possibilités, mais encore faut-il survivre assez longtemps pour en profiter. Autre élément important : le système de partenaire. On pourra toujours se battre aux côtés d’un allié, mais aussi absorber sa puissance. Et avec le système d’Offrande restaurative, le jeu introduit un vrai dilemme tactique : se soigner grâce à son partenaire, oui, mais au prix de le rendre temporairement inutilisable au combat.

Code Vein 2

Enfin, sachez que Code Vein 2 proposera dès le 23 janvier 2026 une démo de création de personnage, ce qui permettra aux joueurs de préparer leur Chasseur de Revenants à l’avance et de le transférer directement dans le jeu final. Cette démo servira aussi de terrain d’exploration, avec l’Institut MagMell, un mode Photo et même des sources chaudes pour souffler un peu. Vous savez tout.

Code Vein 2

Code Vein 2

Code Vein 2

Code Vein 2

Code Vein 2

Code Vein 2


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 7 janvier 2026
9:57


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Code Vein 2 : Bandai Namco présente Lyle McLeish, un épéiste solitaire ténébreux Avec une sortie fixée le mois prochain pour Code Vein 2, Bandai Namco continue d’accélérer la communication autour de son titre, et cette semaine, l’éditeur japonais dévoile un tout nouveau trailer. 08/12/2025, 09:49



Code Vein 2

Jeu : RPG
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Bandai Namco Games
30 Jan 2025
30 Jan 2025
30 Jan 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers