Marathon : Bungie dévoile les coulisses musicales du jeu, c'est de l'electro ambient futuriste

Bungie poursuit la présentation de Marathon, son shooter d’extraction avec une nouvelle vidéo « Dev Diaries » consacrée cette fois-ci à l’identité sonore du jeu. C'est le compositeur Ryan Lott et le directeur audio Chase Combs qui se sont occuper de nous détailler leurs influences et le processus créatif qui ont permis de façonner la bande originale. Dans cette présentation, l’équipe explique comment la musique mêle textures électroniques, rythmes synthétiques et performances humaines afin de créer une signature sonore à la fois organique et futuriste.



Pour mieux nous faire comprendre leur vision musicales, les artistes ont mis en ligne quatre morceaux de cette la bande originale, qui peuvent être écoutés sur les principales plateformes de streaming. Un EP qui comprend les morceaux suivants : "Rhythm of Writhing Constellations", "Focused Erasures and Sub-Routine Resets", "We Stole a Moon" et une version étendue de "Code Race". La bande originale complète arrivera le 6 mars 2026.

Bungie en profite pour rappeler qu'une phase d’essai importante, baptisée "Server Slam", se tiendra du 26 février à 19h au 2 mars à 19h (heure d’Europe centrale) sur PC, PS5 et Xbox Series pour permettre aux joueurs de découvrir le titre dans des conditions proches du lancement et de débloquer des récompenses par la même occasion. D'ici là, place à la vidéo.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 20 février 2026
13:06


