Marathon : Bungie décale son jeu indéfiniment pour ne pas faire un Concord 2.0

Le couperet est tombé : Marathon, le FPS extraction-shooter développé par Bungie, est repoussé sine die. Une décision plus ou moins attendue par l'industrie, surtout après l'enchaînement de mauvaises nouvelles qui ont frappé le studio. Derrière les trailers stylisés et les ambitions compétitives, la réalité du développement semble bien plus trouble. D’abord, les retours de l’alpha ont fait l’effet d’un électrochoc : gameplay jugé "fade", rythme plat, et une IA incapable de suivre la cadence. Ensuite, le scandale d’un asset plagié, directement inspiré d’une œuvre de l’artiste Fern Hook, a salement entaché l’image du jeu. Sony, actionnaire principal, n’a pas hésité à prendre des décisions aussitôt : marketing gelé, communication coupée. Quand la confiance se fissure à ce point, le mot d’ordre devient silence radio et Marathon n'avait pas donné signe de vie depuis.





Mais Bungie tente de reprendre le contrôle narratif et dans un communiqué promet de mettre à profit ce sursis pour renforcer trois piliers essentiels : un gameplay de survie plus intense (IA moins scriptée, combats plus stratégiques, progression plus gratifiante), un univers plus riche et plus sombre (narration environnementale accentuée, fidélité visuelle accrue, retour aux thèmes de la trilogie originale), et enfin, un volet social revu à la hausse (améliorations pour les joueurs solo/duo, ajout d’un chat vocal de proximité). Quant à une nouvelle date de sortie, il va falloir être patient. Bungie demande du temps. Beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour se relever d'un tel fiasco...