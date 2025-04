Marathon : le gameplay révélé en grandes pompes, mais les retours sont mitigés et les dislikes importants

Deux ans après son annonce, Marathon a décidé de passer à la vitesse supérieure et c'est donc à l'occasion d'un livestream en direct qu'a eu lieu le 'reveal' de son gameplay, un samedi soir en France. Si beaucoup de personnes étaient en train de profiter des beaux jours, ou comme nous de festoyer au restaurant, le jeu a commencé à faire parler de lui sur les réseaux sociaux dès le lendemain et on peut le dire, les retours sont pour le moins mitigés. Il faut dire que Marathon débarque à une période où les jeux Game as a Service n'ont plus vraiment la côte, que beaucoup d'entre eux se sont plantés (Concord, Suicide Squad) et que d'autres ont tout simplement été annulés (The Last of Us Online, God of War multijoueur). Un rapide passage sur les topics autour du jeu sur Twitter, Reddit et autres forums sur Facebook nous permettent de constater que le jeu est loin de faire l'unanimité, qu'il s'agisse de sa direction artistique très assumée (personnellement, on adore) ou de son gameplay qui semble être dans la lignée de ce qui se fait actuellement sur le marché.Sur la chaine officielle de Marathon, les deux trailers consacrés au gameplay possède tous les deux un ratio négatif particulier fort. Même si le nombre de likes et supérieur, le taux de dislikes est quant à lui très élevé également. 16 000 likes vs 9 100 dislikes, on peut le dire, tout le monde n'est pas emballé. Mais c'est quoi Marathon au juste, autre que le nouveau rejeton des studios Bungie (Halo, Destiny) ? Il s'agit en réalité d'un reboot ambitieux de la franchise culte du studio de Bellevue, datant de 1994. Prévu pour une sortie le 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ce nouveau titre n'est autre qu'un FPS d'extraction PvPvE dans un univers cyberpunk. Ce Marathon cuvée 2025 se distingue surtout par sa direction artistique audacieuse, dirigée par Joseph Cross, avec beaucoup de couleurs certes, mais placées à des endroits très travaillés et de façon originale. D'ailleurs, un court-métrage cinématique réalisé par Alberto Mielgo de près de 9 minutes a été présenté pour enrichir l'univers du jeu. Contrairement à une campagne solo traditionnelle, l'histoire de Marathon évoluera au fil des saisons, influencée par les décisions et les actions des joueurs.

Dans Marathon, les joueurs incarnent des "Runners", des êtres humains augmentés cybernétiquement, explorant la colonie abandonnée de Tau Ceti IV en 2850. Le gameplay repose sur des missions d'extraction où jusqu'à 18 joueurs (six équipes de trois) s'affrontent pour récupérer des ressources précieuses, tout en faisant face à des menaces environnementales et à des ennemis contrôlés par l'IA. La mort en mission entraîne la perte définitive du butin non extrait, ajoutant une dimension stratégique et intense aux parties. Evidemment, comme tout jeu multi pensé pour la durée, Marathon propose une personnalisation poussée des "Runners", avec des compétences variées telles que la furtivité, la vitesse ou le combat rapproché. Les joueurs peuvent également établir des relations avec différentes factions en accomplissant des contrats, débloquant ainsi des améliorations et du contenu supplémentaire. La progression est persistante, et le jeu évoluera au fil des saisons avec des événements narratifs influencés par les actions de la communauté.





Une alpha fermée est prévue du 23 avril au 4 mai 2025, exclusivement en Amérique du Nord pour les joueurs de 18 ans et plus. Pour s'inscrire, il faut rejoindre le serveur Discord officiel de Marathon et suivre les instructions fournies. Les participants sélectionnés recevront un code d'accès lié à leur compte Bungie. Le jeu supportera le cross-play et la sauvegarde cross-plateforme, permettant aux joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble et de conserver leur progression.





Alors oui, Bungie joue gros avec ce Marathon. Pour l’instant, le jeu coche toutes les cases du shooter exigeant et nerveux, avec en prime cette dose de nostalgie bien placée. Rendez-vous le 23 septembre 2025 pour voir si Bungie peut vraiment réanimer un cadavre vidéoludique de 1994 et en faire le jeu multijoueur de l’année.