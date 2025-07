Ninja Gaiden Ragebound : 14 min de gameplay avec du pixel-arts de l'amour

Il ne reste que quelques semaines avant le lancement de Ninja Gaiden Ragebound, attendu pour le 31 juillet prochain sur toutes les plateformes. Histoire de faire monter la sauce, les développeurs de The Game Kitchen ont décidé de lever le voile sur un niveau encore jamais montré, accompagné de quelques révélations croustillantes sur les mécaniques du jeu, dont l’upgrade system, les collectibles et les fameuses Ragebound Arts. On a regardé et on vous résume tout ça.











Première grosse nouveauté mise en avant : le système de boutique et d’améliorations. En clair, le joueur pourra se rendre dans une échoppe tenue par Muramasa pour acheter des objets modifiant en profondeur le gameplay. Deux types d’items sortent du lot : les Talismans, qui agissent comme des compétences passives (défensifs ou offensifs) et les Secret Arts, à mi-chemin entre les Ninjutsus classiques et des pouvoirs spéciaux, à activer en combat. Ce qui est intéressant, c'est que certains talismans rendent le jeu volontairement plus difficile (comme supprimer les checkpoints), mais garantissent des bonus de score massifs. Un choix assumé pour les joueurs les plus téméraires, qui viseront les fameux rangs S++.



On a ensuite pu découvrir un niveau inédit, situé en Acte 3, aux abords de Kamakura. L’environnement (un chantier de construction japonais) tranche avec les décors plus traditionnels des précédentes démos. On y croise des éléments de décor dynamiques (grues, scies mécaniques, bulldozers) et un level design qui pousse à l’expérimentation. Parmi les armes à disposition, on retiendra notamment le Chakram, une Spider Weapon à distance, capable de traverser les ennemis et de revenir en boomerang, parfaite pour contourner les boucliers. Chacune de ces armes possède des propriétés uniques, et le jeu incite clairement à adapter son équipement à son style de jeu. Le système de Hypercharge revient lui aussi au cœur du gameplay. En éliminant certains ennemis spéciaux, le joueur gagne temporairement un boost de puissance dévastateur, capable de découper les ennemis les plus coriaces, même les boss blindés. Cela pousse à prioriser certains ennemis pour déclencher des combos meurtriers. Autre mécanique importante : les Ragebound Arts, des attaques spéciales surpuissantes qui consomment des orbes rouges. Certaines nettoient l’écran, d’autres figent le temps ou restaurent de la vie.





Là où Ragebound frappe fort, c’est dans sa rejouabilité, puisque chaque niveau contient plusieurs objets comme des Skulls (pour le score et une récompense secrète), des Scarabées dorés (monnaie du jeu), et des Parchemins (débloquant des missions secondaires baptisées Secret Ops). Ajoutez à cela des défis spécifiques à chaque niveau (ne pas se faire toucher, finir une section sans poser le pied au sol, etc.) et vous obtenez une structure pensée pour les complétionnistes. Et ce n’est pas fini : un mode "Difficile" propose des niveaux revisités, avec des placements d’ennemis différents, de nouveaux pièges et des variantes de boss.



La vidéo se conclut par un combat de boss dans un temple ancien récemment mis à jour par les travaux. Il s’agit d’un affrontement aérien contre une ennemie rapide, utilisant la foudre et des projectiles. D'ailleurs, il y a un détail sympa à retenir : certains objets dans l’arène permettent de déclencher une Hypercharge si on les détruit avec une attaque à distance. Le but, c'est évidemment de briser la garde du boss et ouvrir une fenêtre pour infliger un gros burst de dégâts. Il n'y a plus qu'à attendre le 31 juillet pour savoir si oui ou non Ninja Gaiden Ragebound va relancer la hype autour de la licence.